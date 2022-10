Las consecuencias genéticas de casarse con un primo: qué es real y qué es tabú

14 minutos

Este artículo es un resumen del episodio "Is it really that bad to marry my cousin?" (¿Es realmente tan malo casarme con mi primo?) del pódcast Am I Normal? with Mona Chalabi ("¿Soy normal? con Mona Chalabi"), de TED Audio Collective y reproducido por la BBC.