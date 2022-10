Las consecuencias genéticas de casarse con un primo: qué es real y qué es tabú

1 hora

Este artículo es un resumen del episodio "Is it really that bad to marry my cousin?" (¿Es realmente tan malo casarme con mi primo?) del pódcast Am I Normal? with Mona Chalabi ("¿Soy normal? con Mona Chalabi"), de TED Audio Collective y reproducido por la BBC.