Qué es la neutralidad corporal, el movimiento que quiere enseñarnos a aceptar nuestro cuerpo

"Simplemente ser"

Es este sentido, la neutralidad corporal se refiere a la aceptación. El movimiento reconoce que podríamos no amar a nuestros cuerpos cada minuto de cada día, pero resalta que eso no tiene nada de malo. En cambio, los promotores de la neutralidad corporal nos animan a aceptar nuestros cuerpos tal como son, y a no castigarnos aun si no somos lo que la sociedad considera "perfectos".