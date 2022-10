Qué es la menorragia, la condición que te hace sangrar más de lo normal cuando menstrúas (y cómo tratarla para minimizar su impacto)

40 minutos

Muchas de nosotras no tenemos idea de si nuestro período es "normal" o no. No es de extrañar, ya que no solo todas somos diferentes, sino que el estigma todavía nos impide hacer preguntas o hablar sobre lo que nos pasa cada mes con amigos y familiares.