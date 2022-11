Qué es la convergencia lingüística, el fenómeno que te hace imitar el acento de tu interlocutor sin darte cuenta

1 hora

No importa de dónde vengas ni qué tipo de español hables. Si conversamos por más de diez minutos, es inevitable: mi acento porteño, desdibujado ya por casi tres décadas en Londres, se irá desvaneciendo aún más y, en un abrir y cerrar de ojos, estaré hablando como tú.

Lo siento. Antes me resultaba intolerable. Escuchar cómo tu forma de hablar se transforma y adquiere el acento de un país que ni siquiera conoces, mientras tu interlocutor te mira perpeljo con la leve sospecha de que te estás burlando, no es fácil.

Pero con el tiempo fui entendiendo que no había mucho que pudiera hacer para aferrarme a una forma de hablar "más propia", y me resigné a conversar con tonadas andinas, acentos de la costa y zetas españolas colocadas donde no corresponden.