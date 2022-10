Los desesperados métodos para aliviar el dolor que se usaban antes del descubrimiento de la anestesia

Cuando un día de septiembre de 1811 Frances Burney se vio rodeada de 7 hombres vestidos de negro y blandiendo objetos punzantes y cortantes, no tuvo otra opción más que cerrar sus ojos, "renunciando a toda observación, toda resistencia, toda interferencia, y tristemente resuelta a resignarme por completo".

Y las secuelas no solo se sentían en el cuerpo sino también en la mente.

"¡No por días, no por semanas, sino por meses no pude hablar de este terrible asunto sin casi volver a vivirlo!", escribió Burney.

Dado tanto horror, no extraña que los intentos de aliviar el dolor produciendo inconsciencia sean casi tan antiguos como la civilización.

Emborrachaban a los pacientes hasta que no era tanto que no les doliera sino que no les importaba tanto que les doliera.