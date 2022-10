Ile, la exmienbro de Calle 13 que triunfa con su música feminista: "No merecemos seguir viviendo esto"

22 minutos

Soy mujer y puertorriqueña. Y me afecta todo lo que pasa a mi alrededor. Es como si las situaciones violentas que pasan las mujeres me pasaran a mí.

Hay que seguir luchando contra el abuso de poder. No merecemos seguir viviendo con esto, no merecemos conformarnos y hay que seguir luchando contra el patriarcado y el colonialismo.

Fíjate, te diría que no fue de forma consciente. Pero me gusta la fuerza femenina, así que naturalmente voy buscando esos colores de voz. Esas presencias femeninas que para mí son poderosas e importantes dentro del movimiento feminista y dentro del movimiento artístico.

Esa es una de las cosas que me cuesta entender de la industria musical. Desde dónde se dicen ciertas cosas, si es con honestidad o no.

La frase completa es "nacarile del oriente". No hay mucho trasfondo sobre la misma, pero es algo que usamos mucho en Puerto Rico. Lo acortamos a "nacarile" y a veces podemos decir "naqui naqui". Es básicamente decir un "no" con mucha actitud.

Creo que nunca voy a saber quién soy exactamente. O mejor dicho, lo sé pero no lo puedo describir. Pero he aprendido un montón, me he disfrutado este proceso cada vez más. Cada transformación puede ser dura, compleja, pero es lindo cuando conoces más sobre ti misma. Siento que en el primer disco me ponía muchas limitaciones y ya ahora tengo menos.