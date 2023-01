Los secretos de los escritores para mantenernos enganchados hasta el final

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor". ("Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes Saavedra).

En detalle

No logró mantenerlos a salvo .

La primera línea nos advierte que esta no es una historia ordinaria.

Una buena narración depende de plantear no una, sino una serie de preguntas que necesitan respuestas ... y, en este caso, no paran.

Mundos

Konrad no puede ver las chimeneas desde su casa en Minamiyamate, pero desde hace meses sus pensamientos han visitado con frecuencia la fábrica donde Hiroko Tanaka pasa sus días midiendo el grosor del acero con micrómetros, con imágenes de aulas abalanzándose sobre sus pensamientos, como los recuerdos del vuelo podrían entrar en las mentes de pájaros con alas rotas .

Además de situarnos en ese hito histórico, Shamsie nos dice por adelantado que una de estas personas vivirá, otra no.

Silencios

Conversaciones

Si todos entran en escena pensando lo mismo, no tiene sentido quedarse a ver qué pasa.

El drama depende de que los personajes no sepan lo que quieren o esperen cosas diferentes.

-¡Oh, señor Bennet! Lo necesitamos urgentemente. Estamos en un aprieto. Es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins, pues ella ha jurado que no lo hará y si no te das prisa, Collins cambiará de idea y ya no la querrá.