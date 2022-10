Adidas: los polémicos comentarios de Kanye West que le costaron un millonario contrato con la firma deportiva

42 minutos

El gigante de la ropa Adidas anunció este martes la finalización de un contrato con Ye y aseguró que "no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio".

La marca estuvo bajo presión de consumidores y figuras públicas que criticaron que no se pronunciara ante las declaraciones de Ye y que mantuvieran su relación comercial.

¿Qué dijo Ye?

En sus cuentas de Instagram y Twitter, que fueron suspendidas varios días , publicó mensajes como uno en el que decía: "Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a hacer death con 3 en GENTE JUDÍA".

En el mismo mensaje parecía defenderse ante cualquier interpretación en su contra: "Lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de eliminar a cualquiera que se oponga a su agenda".

"Si quiere tener alguna credibilidad como opinador de temas sociales, ya no como músico, tal vez pueda comenzar por encontrar la manera de expresar sus ideas sin fomentar el odio hacia los judíos", añadió.

Ye no dejó el tema y en un reciente podcast mostró que estaba muy seguro de sus alianzas comerciales: "Puedo decir m***** antisemita y Adidas no me va dejar caer".