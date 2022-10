7 actores, 2 locaciones y un director: la contribución latinoamericana a Star Wars

39 minutos

Este 26 de octubre Disney+, el servicio de televisión de streaming del gigante estadounidense del entretenimiento, ha dado a los seguidores de la saga algo para divertirse con el estreno Tales of The Jedi (Historias de los Jedi), una serie de 6 cortos que aborda los orígenes de dos personajes de la saga de Star Wars (La Guerra de las Galaxias): El conde Dooku, el primer pupilo del emperador Palpatine; y Ahsoka Tano, padawan (aprendiz) de Anakin Skywalker, el futuro Darth Vader.

Más que un escenario

Las ruinas mayas de Tikal aparecieron en la primera película de Star Wars y luego en el "spin off" de 2016, Rogue One, como la base rebelde de Yavin 4.

39 años después, los impresionantes templos mayas, que algunos consideran salidos de otro mundo, volvieron a aparecer en el spin off Rogue One.

Para el Episode VIII: The Last Jedi (Episodio VIII: Los últimos Jedis), el segundo largometraje de la última trilogía, el Salar de Uyuni (Bolivia) fue el escenario escogido para el duelo entre un envejecido Luke Skywalker y su sobrino, Ben Solo , también conocido como el líder supremo, Kylo Ren.

Pero la lista no se queda aquí. Así, tras triunfar como Oberyn Martell en Games of Thrones (Juego de Tronos), el chileno Pedro Pascal ha saltado a las estrellas con su interpretación de Din Djarin o Mando, en The Mandalorian y The Book of Boba Fett (El Libro de Boba Fett). En la segunda temporada de esta producción ha hecho su debút Rosario Dawson, una actriz estadounidense de origen cubano, quien encarnó a Ahsoka Tano.