El ángel de la muerte | “Arriesgué todo para asegurarme de que estuviera tras las rejas”: la enfermera que ayudó a detener a un asesino en serie

1 hora

Aunque The Good Nurse, traducida al español como "El ángel de la muerte", no carece de tensión psicológica, no es la típica producción sobre un asesino sensacionalista.