Aymara: 3 características especiales del idioma y por qué no es el mismo en Perú, Bolivia y Chile

7 minutos

"Soy pesimista porque vivo esa realidad. Si hoy el niño no habla aymara, mañana será un joven quien no la hablará. Solo los que hablamos envejeceremos con nuestra lengua ", afirma a BBC Mundo Roger Gonzalo, profesor de lenguas andinas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

"No hay políticas educativas ni políticas sociales serias. Hay muy buenas leyes, pero con ellas no se resuelven cosas prácticas", reflexiona.

El origen de los aymaras

* "Cuando yo escribo en español, me salteo la regla y escribo aymara con y", dice Roger Gonzalo.

* Además, en aymara no existen palabras con dos vocales juntas, por lo tanto "aimara" sería incorrecto.

* El diccionario de la RAE desaconseja la grafía "aymara" por no ajustarse a las reglas ortográficas del español actual.

1. Familia de lenguas

El aymara no es un solo idioma sino una familia de lenguas.

"Los limeños no saben que tienen una lengua indígena propia", asegura el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

2. Palabras kilométricas

"La lengua trabaja con muchos prefijos, sufijos e infijos. Son partículas que se van anexando a una raíz y cada una va indicando género, número, tiempo verbal, sustantivo, etc.", explica Celia González Estay, doctora en Ecolingüística de la Universidad Arturo Prat, en Iquique, Chile.

"Si unos cinco sufijos pierden sus vocales en una palabra, entrones ya no hay vocales. Tienes que pronuncia unas siete u ocho consonantes juntas", detalla Gonzalo.

Ejemplo de una frase aymara y su análisis sintáctico:

3. Oralidad

"El hecho de que hoy día se puede estar escribiendo es un avance para el mundo occidental, pero no es parte del ejercicio lingüístico de la comunidad. Ellos saben muchas cosas que dicen pero no se escriben", sostiene Celia González.

"Los investigadores están tratando de recolectar los saberes y el conocimiento de los pueblos originarios porque no están escritos. Y no es fácil, porque es información que se genera dentro de la familia o dentro de la comunidad y no está abierta a público", describe.