100 años de la BBC: 4 historias increíbles de los primeros años de la radio

Este estudioso de los medios y antiguo periodista de la BBC acaba de publicar el libro "La BBC: una historia de su gente", en donde recuerda que el conflicto internacional había interrumpido la vida normal de muchos de aquellos jóvenes que no recibieron ninguna instrucción o educación en nada más que no fuera combatir.

El piano en el estudio y Shakespeare en el pasillo

No hay que olvidar que todos los programas eran en vivo, entonces, cuando esto ocurría el oyente no escuchaba nada hasta que se cambiara el micrófono en cuestión.

El aislamiento excesivo y el calor insoportable hicieron que durante la primera temporada dedicada a transmitir por la radio las obras de Shakespeare, tanto Hamlet como As you like it fueran íntegramente interpretadas en los corredores afuera del estudio, donde la cercanía a las ventanas y las paredes enlucidas generaban mejor acústica.