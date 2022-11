Qué fue el Gran Engaño de la Luna y por qué tantos creyeron una fantasía tan extravagante

Todo comenzó en Escocia, con un artículo titulado "Grandes descubrimientos astronómicos", publicado en la revista científica Edinburgh Journal of Science .

Fue el diario New York Sun el que llamó la atención sobre la noticia, publicando en una serie de 6 entregas el artículo de Grant.

Afirmaba que no solo había agua en la Luna sino que sus rocas estaban cubiertas de flores rojas similares a las amapolas terrestres.

"El toque de gracia era el descubrimiento de los llamados hombres murciélago, cuyo nombre en latín era Vespertilio homo", le contó Matthew Goodman, autor de "The Sun and the Moon" a BBC Reel.