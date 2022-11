Aaron Carter: muere a los 34 años el cantante y rapero hermano de Nick de los Backstreet Boys

1 hora

Tren descarrilado

Su segundo álbum, Aaron's Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y obtuvo triple platino, con sencillos como I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) y That's How I Beat Shaq.