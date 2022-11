Usuarios de Twitter se cambian a Mastodon -¿conoces esta red social?

14 minutos

La plataforma lleva seis años funcionando pero su actual actividad no tiene precedentes, así que enfrenta dificultades bajo la carga de nuevos subscriptores.

¿Qué son todos estos servidores?

Lo primero que debas hacer una vez te inscribas es seleccionar un servidor. Hay una gran cantidad de estos. Tienen su propia categoría -muchas según el país, ciudad o interés- como UK [de Reino Unido, el país donde me encuentro], social, tecnología, juegos, etc.

No es de gran importancia cuál escojas porque de todas maneras podrás seguir a los usuarios de todas las otras categorías, aunque sí te da una comunidad de entrada con usuarios que probablemente también escriban sobre cosas que sean de tu interés .

"Paré el servidor a las 10pm el viernes en la noche, y me desperté en la mañana siguiente para encontrar 1.000 personas que no conocía que habían llegado".

Contrario a Twitter, Mastodon no te sugerirá los seguidores en los que podrías estar interesado .

Mastodon no es una plataforma. No es una sola "cosa" y no es propiedad de una persona o firma. Todos estos servidores diferentes están vinculados mutuamente y forman una red colectiva, pero sus dueños son diferentes personas y organizaciones.