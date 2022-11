Qatar 2022 | “No está bien ir”: el rechazo de Rod Stewart a tocar en el Mundial por más de US$1 millón

El intérprete de canciones como I Don't Want to Talk About It, Da Ya Think I'm Sexy? y Tonight's the Night (Gonna Be Alright), entre muchos otros éxitos, fue consultado en una entrevista con el periódico británico The Sunday Times si no podría haber participado en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo para tocar The Killing of Georgie, que trata sobre el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.