Qatar 2022: Caramelo Chávez, el "aficionado #1" de la Selección Mexicana que siempre acompaña al Tri

50 minutos

Y es que desde hace casi cuatro décadas no se ha perdido ningún juego de la selección. Ya sean partidos amistosos, competencias regionales de Concacaf o campeonatos internacionales como la Copa del Mundo, "Caramelo" ha estado ahí.

"Algún día"

"Cuando yo tenía 8 años vi a mi papá en televisión en el Mundial de México 1970. Lo enfocaron las cámaras y dije 'algún día me gustaría estar en un Mundial y salir en la tele'. Desde ahí tuve esa obsesión por ir al Mundial", recuerda.

"No lo pensé dos veces, le dije 'me voy contigo al Mundial'", dice. Incluso asistió a Italia 1990, un Mundial en el que México no participó por una sanción de la FIFA.