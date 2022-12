Mundial: Karen Díaz, la árbitra mexicana que pasó de cobrar US$5 en sus inicios a dirigir en Qatar 2022

Darío Brooks

BBC News Mundo

51 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images

Karen Díaz Medina está haciendo historia por México en Qatar 2022.

La jueza asistente de 38 años es la primera mujer que representa al arbitraje mexicano en una Copa del Mundo, un lugar alcanzado luego de una notable ascenso en su carrera.

Y es que Díaz debutó en la Liga Mx de la primera división apenas en 2016. En seis años, su trabajo la llevó a arbitrar desde las bandas partidos de instancias finales locales, así como partidos internacionales.

Y ahora es una de seis mujeres que estarán en las canchas de la Copa del Mundo.

Su nombre se une a la brasileña Neuza Back, otra de las representantes de América Latina, así como a Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda), Yoshimi Yamashita (Japón) y Kathryn Nesbitt (EE.UU.).

"Karen Díaz no es obra de la casualidad, Karen Díaz es producto del esfuerzo que ha hecho durante tantos años, de sacrificios para hoy poder estar en una Copa del Mundo", le dice a BBC Mundo el exárbitro Alejandro Ayala, quien la formó en sus inicios.

"Le costó trabajo, sí. Tuvo tropiezos, sí. Como como toda mujer que se abre un caminoen un mundo que relativamente era todo de hombres, cuesta mucho más trabajo", destaca.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Díaz debutó en la máxima categoría del fútbol mexicano en 2016.

Alcanzar una Copa del Mundo es un punto culminante de una carrera.

"Las mujeres también formamos parte del fútbol. Estamos haciendo grandes cosas para formar parte de él", dice Díaz en una presentación oficial de Qatar 2022.

"No puedo creer que estoy aquí", aseguira con emoción.

¿Arbitraje? No, gracias

Desde muy joven, Karen Díaz estuvo involucrada en el fútbol.

En su natal Aguascalientes participó en el equipo de la universidad del estado e incluso fue parte de la selección mexicana femenina.

Era una jugadora con una destacada presencia en el campo, explica Ayala, quien cuenta con 25 años de experiencia en el arbitraje.

"Cuando termina el partido le digo a mi mujer 'Oye, la número 10 me gusta para ser árbitro. Me gusta el físico, me gusta la actitud, reclamaba a los árbitros, metía la pierna fuerte, no se quejaba, si se caía se levantaba. Le gritaba a todo mundo, se gritaba ella misma. O sea, con carácter", recuerda.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Ayala destaca las condiciones físicas y mentales de Díaz.

Al acabar el partido, Ayala le preguntó si le interesaba el arbitraje. Pero la respuesta de aquella joven de 20 años fue un balde de agua fría: "Su expresión fue de asombro, de '¿está usted loco?, no, yo no.A mí los árbitros me gustan para gritarles'".

No mucho después, en un partido de fútbol 7 faltaba un árbitro y Karen Díaz tomó el silbato. Le pagaron 55 pesos, unos US$5 en ese entonces.

"Y cuando termina, siente que le gustó y se acuerda de la invitación que le habíamos hecho", explica Ayala, quien entonces la llevó en los primeros pasos de su formación profesional como árbitra.

"Le empezó a llegar el amor por el arbitraje, el gusto por esta profesión en la que se necesita un cierto grado de locura para estar aquí adentro. No es fácil, pero Karen, igual que todos los que estamos y ya pasamos por esto, estamos locos".

Su gran ascenso

El año 2009 marcó el debut como profesional de Karen Díaz en la tercera división del fútbol mexicano.

Desde ahí vino el difícil camino de superar división tras división hasta la Liga Mx con las múltiples pruebas de aptitudes y desempeño que evalúa la Comisión de Árbitros.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Díaz fue la primera mujer en una final de la Liga Mx en 2020.

"Le costó trabajo demostrar que podía estar. Entrenar al doble para tener menos posibilidad de equivocación. Ella hace todos los entrenamientos al parejo de los hombres. Hace sus pruebas físicas al parejo", explica Ayala, quien es también instructor.

Las condiciones físicas y mentales no son infalibles. En sus inicios, recuerda Ayala, la joven árbitra tuvo que aprender a controlarse así misma para saber controlar el campo de juego.

"Su mismo ímpetu por hacer las cosas de repente la hacía tomar decisiones un poco precipitadas. Y eso se lo fuimos corrigiendo, fuimos mejorando, le fuimos diciendo 'analiza, ve, espera y después decides'. Eso a todo árbitro le pasa", señala el instructor.

Desde su debut en 2016 en la primera división, arbitró en dos finales y desde que obtuvo el gafete de árbitro internacional de FIFA en 2018 ha participado en seis torneos internacionales, la mayoría del área de Concacaf.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Díaz es la primera mujer mexicana en arbitrar en una Copa del Mundo.

"Hoy la gente ya entendió que están ahí, no por una cuota de género, no porque haya que darles oportunidad a las mujeres. No porque a la Federación Mexicana de Fútbol se le ocurrió decir hay que meter a una mujer para que vean que somos incluyentes. No, es por capacidad y ellas están ahí porque han trabajado muy fuerte para estar ahí", destaca Ayala.

Pero ahora viene la prueba más importante para la árbitro, una en la que sus decisiones serán vistas por todo el mundo.

"Y eso ya lo sabe Karen. Ya lo lleva trabajado. Ya lo tiene en mente", dice Ayala.

"El día que debute Karen Díaz en la Copa del Mundo, todos los ojos del mundo van a estar viendo ese partido, porque debuta una mujer en una Copa del Mundo".