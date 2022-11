Qué es la ciencia de la atribución y por qué está abriendo la puerta a demandas contra compañías

1 hora

Durante mucho tiempo no fue posible decir si sequías, huracanes, olas de calor, o lluvias torrenciales en un lugar y fecha determinados estaban o no vinculados al calentamiento global. Todo lo que los científicos podían asegurar era que "ese tipo de eventos" eran más frecuentes o intensos debido al cambio climático según las proyecciones de sus estudios.

Cómo se desarrolló la ciencia de la atribución

Muchos de esos trabajos fueron realizados por World Weather Attribution (WWA), un consorcio de científicos del clima cofundado en 2014 por Friederike Otto, climatóloga de Imperial College en Londres y autora del libro "Tiempo embravecido: olas de calor, inundaciones, tormentas y la nueva ciencia del cambio climático" ("Angry Weather: Heat Waves, Floods, Storms and the New Science of Climate Change").