Qatar 2022: el presidente de la FIFA defendió el mundial y acusó a Occidente de hipocresía

1 hora

Infantino abrió su discurso diciendo: "Hoy tengo sentimientos fuertes. Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante".