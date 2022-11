Mundial de Qatar 2022: Inglaterra logra la primera goleada de la Copa del Mundo con un 6-2 frente a Irán en un estadio con butacas vacías

1 hora

¿Cómo podemos definir el partido de Inglaterra vs. Irán del grupo B del Mundial de Qatar disputado en el estadio Al Kalifi?

Un partido de seis goles

Acto seguido, segundos antes de que el árbitro brasileño Rafael Claus (gran candidato a dirigir la final del 18 de noviembre si Brasil no llega), los jugadores ingleses se arrodillaron como lo vienen haciendo en la Premier League para protestar por los abusos raciales alrededor del mundo.

El equipo iraní dirigido por el portugués Carlos Queiroz no lograba mostrar la solidez defensiva que ya había mostrado frente a Argentina en Brasil 2014 y España y Portugal en Rusia 2018.

El brazalete "One Love" no fue llevado por el capitán Harry Kane.

La lucha de los brazaletes

Sin embargo, este Inglaterra vs. Irán ya había comenzado mucho antes del pitazo inicial de Claus.

Durante días hubo una batalla diplomática entre la Federación Inglesa de Fútbol, (FA, por sus siglas en inglés) y la FIFA, responsable de la Copa del Mundo, sobre si llevar o no el mensaje "Un solo amor" (One Love) con los colores que representan a la comunidad LGTBI+ en el brazalete que luciría el capitán inglés Harry Kane.

Y no solo era la FA, también las selecciones de Alemania, Dinamarca, Países Bajos, entre otros, pensaban que era buena idea que sus capitanes llevaran este brazalete en los juegos de Qatar, un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo no solo están prohíbidas, si no criminalizadas.