El extraño fenómeno de las "chicas en ayunas" del siglo XIX, que "no comían y vivían de la fe"

11 minutos

Plumas y uvas pasas

Extrañas peregrinaciones

A pesar de confesar "que durante seis años no he tomado nada más que una vez, el interior de unas cuantas grosellas negras; [y] durante los últimos cuatro años y medio nada en absoluto" había sido denunciada como una "vil impostora" después de una guardia en 1813, cancelada cuando se hizo evidente que "estaba sufriendo severamente de necesidad" y había "perdido peso rápidamente".

La autopsia confirmó categóricamente que sus afirmaciones de que no había comido ni bebido durante 26 meses no eran ciertas .

Endosos lucrativos

Nuevas interpretaciones

* Felicity Day es una periodista especializada en historia y herencia británica. Su libro, "The Game of Hearts: The Lives and Loves of Regency Women", fue publicado por Blink Publishing en septiembre de 2022.