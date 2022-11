Mundial de Qatar 2022: Hervé Renard, el entrenador francés de Arabia Saudita que pasó de recoger basura a vencer a la Argentina de Messi

Hace solo 4 años en su debut en el Mundial de Rusia 2018 los llamados "Halcones Verdes" perdieron 5 a 0 contra la selección anfitriona y fueron eliminados en la primera ronda. Con este historial no debería sorprender que casi nadie se imaginara una derrota de la escuadra capitaneada por Lionel Messi.

"Cuanto me enfrenté a otros jugadores me di cuenta de que no era tan bueno", confesó en una entrevista a Reuters hace 4 años.