“Nuestra madre mató con un cuchillo al hombre que nos abusó"

Legalmente, como en todos estos casos, los nombres de esos niños no podían hacerse públicos durante el juicio.

Cuentan su historia

"Pensé que estaba mal", le dice Bradley a la BBC. "No lo voy a negar".

" No detuvo las pesadillas. Pero nos dio una sensación de seguridad porque no tenías que caminar por la calle pensando que te lo ibas a encontrar a la vuelta de la esquina".

Pero añade: "No detuvo lo que vino después, ya sabes, a menudo nos despertábamos llorando [preguntándonos] '¿dónde está mamá? '".

La llegada a Silvertown

La acusación

Sands cuenta que tras la decisión estaba angustiada y que no entendía nada. Entonces se mudó con su familia a la pequeña casa de su madre.

"No sabía lo que estaba haciendo allí", cuenta ella.

"Me di cuenta de que había cometido un gran error. Él no estaba arrepentido de ninguna forma. Dijo 'tus hijos están mintiendo'. El mundo entero se me congeló. Tenía el cuchillo en mi mano izquierda y recuerdo que trató de agarrarlo".