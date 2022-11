Cómo el "criptocrash" expone los riesgos de la apuesta de Bukele por el bitcoin en El Salvador

No solo cayó el precio del bitcoin un 21% la semana pasada. En el último año el valor de la mayor criptomoneda del mundo se desplomó más de 70% en medio del "criptocrash" que ha marcado un rápido descenso de todo el mercado de las divisas digitales este año.

El misterio de los fondos públicos

"En cualquier sociedad medianamente democrática sería inconcebible que la ciudadanía no sepa cómo se están utilizando los recursos públicos o que los funcionarios no rindan cuentas" , agrega el analista.

El Salvador permanece bajo un estado de excepción que restringe las libertades individuales desde el 27 de marzo. BBC Mundo se puso en contacto con el gobierno para incluir su visión sobre las inversiones en bitcoin, pero no recibió respuesta.

El escándalo de FTX

En el centro de la crisis está el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien renunció a su cargo tras declarar la quiebra de la firma. Hoy existe una investigación judicial sobre las operaciones financieras de la empresa y la desaparición de al menos US$3.000 millones.

"Algunos lo entienden, otros aún no".

El mandatario, que tiene un 87% de aprobación según la encuestadora CIDGALLUP, argumenta que el país no ha perdido fondos públicos porque mientras no venda los bitcoin, no hay una pérdida real de dinero.