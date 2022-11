La inspiradora promesa cumplida de una joven que sufrió dos infartos cerebrales y se comunicaba solo con la mirada

41 minutos

"Tenía a mi cargo dos estudios de abogados, lo que me obligaba a manejar mucho. Y eso se sumaba a la rutina de audiencias, atención al público y muchos plazos por cumplir", cuenta.

Aun así, comía bien, hacía ejercicio, estaba al día con los exámenes de rutina, solo bebía socialmente y no fumaba.

Esa misma semana, la joven abogada comenzó a escuchar un zumbido en su oído. Fue entonces cuando buscó a un otorrinolaringólogo que, a su vez, la examinó y no encontró nada malo. Sin embargo, le dieron medicamentos para aliviar el dolor.

"Fui y volví cuatro o cinco veces y no identificaron el ictus", recuerda.

"Perdí el control de mi mano izquierda: comenzó a moverse sola, comencé a tener hormigueo en la cara, tenía dificultad para hablar, mi lengua se me trababa con frecuencia, pero nadie sospechaba, y yo tampoco", dice.

Incluso le hicieron una tomografía, que no detectó el ictus.

"Wow, fue horrible. Yo sabía que estaba en un hospital, pero me desperté en otra habitación, porque estaba en la UCI y en ese momento no había nadie a mi lado.

"No podía ni llorar, solo podía escuchar a esas enfermeras a mi alrededor", recuerda.

El comienzo sorprendente

A medida que pasaban los días en la UCI, Lísia pudo sostener un poco el cuello y sentarse con apoyo, pero no podía mover los brazos y las piernas.

"No fue solo un mes en la UCI. Fue toda una vida. Se sinti ó como si fueran 30 años" , intenta resumir la joven.

Lísia se fue a casa en camilla, porque todavía no podía sostenerse en una silla de ruedas, y continuó con el tratamiento que había iniciado en la UCI.

"Hacíamos terapia tres veces al día. Fue muy intenso. Sentía mucho dolor, pero no podía expresarlo, solo le salían lágrimas de los ojos", relata la fisioterapeuta emocionada.

"Me emociono contándolo. En dos meses tuvimos muchos resultados: empezó a hablar, podía comer, caminaba con dificultad, la entrenamos. Después solo era cuestión de mejorar", dice la fisioterapeuta.

"Ella fue un milagro: el caso de rehabilitación más rápido que he tenido hasta la fecha" , agrega.

Las promesas cumplidas

"Pensé que tenía dinero en mi cuenta para tomarme esas vacaciones programadas, pero que no valía nada. Me di cuenta de que lo que realmente importaba era mi familia y mis amigos ", señala.

Como sufrió dos infartos, las posibilidades de que quedara tetrapléjica eran altas, según los médicos. Por ello, su mejor amiga, Sheila, acudió al hospital con la intención de despedirse, pues creía que ella no soportaría vivir en esas condiciones.

"Eso pasó. Mi libro se llama 'Cómo así AVC' y se publicó el año pasado. El título se definió precisamente porque esa era exactamente la pregunta que me hice cuando me enteré de lo que me había pasado", relata emocionada.