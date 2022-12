Cómo el número 13 se convirtió en sinónimo de mala suerte en Occidente y qué tanta influencia tiene su reputación

¿Te parecería raro si me negara a viajar los domingos que caen el día 22 del mes?

Así es como muchos estadounidenses admiten que les molestaría quedarse en un piso en particular en hoteles de gran altura: el 13.

Según la empresa de ascensores Otis Elevator Co., por cada edificio con un piso numerado "13", otros seis edificios pretenden no tener uno, pasando directamente al 14 .

Muchos occidentales alteran su comportamiento el viernes 13. Por supuesto, a veces suceden cosas malas en esa fecha, pero no hay evidencia de que lo hagan de manera desproporcionada.

Como sociólogo especializado en psicología social y procesos grupales, no me interesan tanto los miedos y obsesiones individuales. Lo que me fascina es cuando millones de personas comparten el mismo concepto erróneo en la medida en que afecta el comportamiento a gran escala. Tal es el poder del 13.