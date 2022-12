Por qué sentimos que Navidad cada año llega más pronto

21 minutos

Si no puedes creer que la temporada festiva ya está sobre nosotros, no estás solo. Mis colegas y yo recientemente realizamos una encuesta a 918 adultos en Reino Unido (los resultados completos aún no se han publicado) y encontramos que el 77% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la Navidad parece llegar más rápido cada año.