La increíble vida de Kate Warne, la primera mujer detective de EE.UU. (que salvó la vida del presidente Lincoln)

En 1856 una mujer se presentó en las oficinas de Pinkerton, la recién nacida agencia de detectives privados de Estados Unidos. Buscaba trabajo. Pero no se iba a conformar con un puesto de administrativa o de limpiadora. Estaba totalmente decidida: ella investigaría crímenes.

Una oficina novedosa

Innovador fue también su código de conducta, que estipulaba no aceptar sobornos , no transigir con los delincuentes o siempre asociarse con la institución local responsable del cumplimiento de la ley.

Allan Pinkerton relata cómo una joven "de estatura superior a la media, delgada, elegante en sus movimientos y perfectamente serena en sus modales" se presentó una tarde en su oficina "diciendo que era viuda y que había venido a preguntar si no la contrataría como detective".

"Observé que sus rasgos, aunque no eran lo que llamaría hermosos, eran de un molde decididamente intelectual. Sus ojos eran muy atractivos, azul oscuro y llenos de fuego. Tenía un rostro ancho y honesto, lo que podría hacer que alguien en apuros instintivamente la eligiera como confidente, alguien en quien confiar en un momento de dolor , en quien buscar consuelo".

Según el relato de Pinkerton, aunque remarcó que no era costumbre emplear a mujeres como detectives, preguntó qué pensaba que podría hacer en ese cargo.

Kate Warne no dudó: ella, por su condición de mujer, podría ir y sonsacar secretos en muchos lugares a los que era imposible que los detectives hombres tuvieran acceso.

Y, claro, no olvidemos que esto era 1856, por lo que no sorprende que Allan Pinkerton, ante lo tajante de su interlocutora, dijera que "parecía poseer los atributos masculinos de firmeza y decisión, solo que había puesto todas sus facultades bajo control".

Una carrera corta pero brillante

Uno de sus hitos fue en 1858, cuando la Adams Express Company empezó a sufrir una serie de desfalcos y no daban con el culpable, que ya se había hecho con más de US$50.000.

El complot de Baltimore

Tras su elección en noviembre de 1960, la toma de posesión estaba prevista para el 4 de marzo del siguiente año. Pero un grupo de gente del Sur estaba dispuesto a que eso no sucediera.

Antes de llegar a Washington DC, programó un viaje donde pasaría por varias ciudades saliendo desde su casa en Springfield (Illinois). El trayecto duraba 11 días, lo haría en tren y debía pasar por un punto en donde Lincoln no se daría precisamente un baño de masas: Baltimore, en el estado esclavista de Maryland.

Allan Pinkerton tuvo conocimiento de esto, fue a Baltimore a investiga r y así se lo hizo saber a Norman B. Judd, un integrante de la comitiva del presidente electo. "No divulgó a nadie esta información para no ocasionar una ansiedad indebida, sabiendo que yo estaba sobre el terreno y se podía confiar en que actuaría en el momento adecuado", relata en uno de sus libros.

El grupo hizo una operación encubierta contrarreloj no solo para descubrir los detalles del complot, también para proteger a Lincoln. Usaron nombres y disfraces falsos y llegaron a infiltrarse entre los subversivos.

Un anciano inválido y una hermana protectora

Horas antes de partir a Baltimore, Lincoln tenía una cita ineludible en Pensilvania para hacer un homenaje a George Washington. Allí proclamó en un discurso: "Si este país no puede salvarse sin renunciar a ese principio… Prefiero ser asesinado en este lugar que entregarlo".

Abraham Lincoln sabía del complot en su contra y no dudó en disfrazarse para pasar desapercibido.

En todo el camino, Kate Warnes estuvo a su lado. La leyenda cuenta que no pegó un ojo en todo el viaje hasta Washington DC y que de ahí proviene el slogan de la Agencia Pinkterton: "We Never Spleep" (Nunca dormimos).