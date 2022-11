Dua Lipa: por qué la estrella del pop británica recibió la ciudadanía albanesa

Albania en su infancia

"Me tomó mucho tiempo situarme allí", dijo a la cadena estadounidense NPR a principios de este año. "Es interesante hacer eso a los 11 años, pero creo que no lo cambiaría por nada del mundo porque realmente me ayudó a ser quien soy".

Desde que alcanzó la fama con éxitos como New Rules, Be The One, Don't Start Now y Levitating, la cantante se ha esforzado por honrar su herencia.