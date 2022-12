"Perdí a mis 3 hijos por un cáncer causado por un síndrome hereditario y ahora yo también lucho contra la enfermedad"

En 2016, el economista fue diagnosticado con leucemia linfocítica crónica, y en 2021, con linfoma no Hodgkin.

Desde 2016 está en tratamiento por una leucemia linfocítica crónica. Y en 2021 descubrió que tenía linfoma no Hodgkin, un cáncer que surge en el sistema linfático, la red de pequeños vasos y ganglios que forman parte de los sistemas inmunitario y circulatorio.

Antes de su primer diagnóstico de cáncer en 2009, Régis afirma que él y sus tres hijos estaban sanos y que la familia no tenía antecedentes de problemas de salud.

Los diagnósticos suyos y de su hijo, además del que recibió hace años Anna Carolina, llamaron la atención del economista. "Empezamos a creer que estos tres casos no podían ser una coincidencia . Decidimos que era mejor investig ar", dice Régis.

Según el economista, ningún otro familiar cercano suyo ni las madres de sus hijos tienen este síndrome. "No sabemos el origen de mi alteración genética, porque mis padres no la tienen. Mi padre tiene actualmente 85 años y mi madre 78. Están sanos", explica Régis.

"Con eso, el riesgo de desarrollar cáncer es mucho mayor. El riesgo (entre los que tienen esta alteración) llegará a casi el 20 % a los 10 años y, en adultos a lo largo de la vida, llegará a casi el 90 %", explica la genetista médica María Isabel Achatz, quien ha estado investigando el tema durante más de dos décadas y ya ha publicado estudios al respecto en revistas científicas internacionales como Frontiers in Oncology y Lancet Regional Health Americas .

No existe una cura, pero el diagnóstico permite monitorear más de cerca la salud del paciente y brinda oportunidades para detectar posibles tumores a tiempo.

Achatz explica que el tratamiento para el cáncer en las personas que tienen el síndrome no cambia en comparación con las que no tienen Li-Fraumeni.

En el caso de Régis, las pruebas demostraron que tiene, y se lo transmitió a sus hijos, el síndrome clásico, que no es el más común en el país y se considera más grave que la variante encontrada en Brasil.

Tres hijos fallecidos en menos de 5 años

"Pensamos que se recuperaría, pero la enfermedad regresó tan rápido que no tenía fuerzas para otro trasplante en ese momento y murió en junio de 2018 ", dice Régis.

"Esa vez, lamentablemente, no pudo recuperarse", dice su padre. El joven falleció en noviembre de 2020, a los 22 años.

"Era un chico con un alma muy evolucionada. Todos (mis hijos) tenían almas muy evolucionadas, estaban completamente tranquilos y les gustaba vivir felices. No hubo tristeza ni trauma por los tratamientos", dice Régis.

La hija no tuvo ningún otro diagnóstico entre 2012 y 2021, el intervalo entre el fin del tratamiento de la leucemia y hasta que le diagnosticaron el nuevo cáncer.

Dice que su hija creía en la cura de la enfermedad, pero llegó a aceptar que no había otro camino cuando la situación empeoró.

"Nunca me culparon"

"Hoy mi visión es que hay que vivir intensamente, con la máxima alegría. Mi hijo dijo una frase muy coherente: nadie puede medir el dolor del otro. No creo que haya un problema mayor o menor, el hecho es que no podemos medir el dolor del otro".

Régis todavía está en tratamiento por leucemia crónica y linfoma no Hodgkin. "Estos tratamientos no tienen fecha límite. Por ahora no estoy curado, solo estable gracias a la medicación diaria y el seguimiento mensual con exámenes".