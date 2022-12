"Nunca intenté cometer fraude": el fundador de FTX habla sobre la quiebra del gigante de las criptomonedas

Sam Bankman-Fried habló con el diario The New York Times.

Su compañía sufrió uno de los más grandes colapsos de los últimos tiempos, pero Sam Bankman-Fried, el fundador de la firma de criptomonedas FTX, asegura que no intentó cometer fraude.

Al hacer su primera aparición pública desde el derrumbe de FTX, el hombre una vez aclamado como el "reuy de las criptomonedas" le dijo al diario The New York Times que había tenido un "mal mes" y que casi no le quedaba dinero.