Mundial | 3 datos de la selección de Marruecos, la gran revelación de Qatar 2022

1. Primer país árabe en cuartos de final

2. La mayoría son nacidos fuera de Marruecos

3. El español Hakimi contra su España

"Fui a probar con la selección española, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí", contó antes del Mundial al diario español Marca.