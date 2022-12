"El bebé que perdí por un aborto terapéutico me salvó la vida"

"Nuestro bebé salvó mi vida ", dijo Laura al programa "The Nine" de BBC Escocia.

"El tipo de tumor que tuve crece con el estrógeno, así que si yo no hubiera estado embarazada en ese momento no se habría acelerado el crecimiento del tumor ", contó la mujer de 35 años.

"Fue devastador en el momento, pero si miro atrás las palabras que me resonaron fueron las de mi especialista. Si mi embarazo hubiera sido viable yo no estaría aquí ".

La noticia

"No pensaban que hubiera nada maligno ahí. Había una sombra pero no pensaban que fuera algo perjudicial", remarcó Laura.

"Recuerdo que el especialista salió a la sala de espera. Me di cuenta enseguida de que no tenía buenas noticias. Me acompañó a la habitación y me dijo: "No hay modo fácil de decrite esto, Laura. Tienes cáncer de mama".