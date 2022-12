Svetlana Jitomirskaya, la matemática detrás de la solución a “el problema de los diez martinis” de la mecánica cuántica

Kac no pudo apreciar el logro de Jitomirskaya. Murió en 1984, pero su colega Barry Simon fue quien le dio el nombre a la conjetura y la popularizó .

"He tomado martinis, pero no por este problema", dice entre risas.

Entre matemáticos

"Ella era tan brillante que yo sabía que yo no lo era tanto", cuenta.

"En cierto sentido, no pensé que podría tener éxito en matemáticas porque era muy difícil para las mujeres en ese momento".

"Estaba claro que uno, especialmente como mujer, tenía que ser muy sobresaliente, pero no porque hubiera discriminación, era porque, a pesar de toda la propaganda comunista de que las mujeres eran iguales, toda la sociedad era extremadamente tradicional y se esperaba que las mujeres se encargaran de la familia y del ámbito doméstico".

"Mi mamá siempre me decía que la familia era lo más importante".

Y, aunque fue una inspiración, sabía que su madre no quería que siguiera el camino de las matemáticas.

Su padre, también matemático, no la contradijo: "Mis padres estaban actuando como una unidad".

"Hace poco le pregunté a mi padre por qué me desanimaron a mí y no a mi hermano y me dijo: 'Fue idea de tu mamá'. Creo que es cierto, que fue su idea de que intentaran orientarme hacia otras cosas".