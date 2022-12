FTX: qué es una polícula, el estilo de vida amoroso no tradicional con el que asocian a Sam Bankman-Fried, el fundador de la criptoempresa

1 hora

Las relaciones poliamorosas son una forma consensuada de no monogamia en la que las parejas buscan múltiples relaciones románticas o sexuales.

The Guardian señaló que se cree que muchas de las personas en el círculo íntimo del criptoimperio, que compartían un ático de lujo en las Bahamas, estaban en una "polícula" : una red de relaciones románticas interconectadas. "Los 10 están, o solían estar, emparejados en relaciones románticas entre ellos", según Coindesk.

"Cuando… comencé mi primera incursión en la poli, pensé en ello como una ruptura radical con mi pasado [tradicional]. [P]ero [para ser honesta], he llegado a la conclusión de que el único estilo aceptable de poli se caracteriza mejor como algo así como [un] 'harén chino imperial' ... ninguna de estas tonterías no jerárquicas. Todos deberían tener una clasificación de sus socios, la gente debería saber dónde se ubican en la clasificación y debería haber luchas de poder por las clasificaciones".

Como investigadora que estudia las redes sociales, las citas en línea y el poliamor, me preocupa que las publicaciones de Ellison y los informes de noticias que las cubren puedan crear malentendidos sobre el poliamor y estigmatizar aún más los estilos de relación no tradicionales.

Polículas jerárquicas

El poliamor, a menudo abreviado como "poli", se centra en la relación y se basa en el consentimiento. Los involucrados están al tanto del acuerdo. No se trata estrictamente de sexo.

Las opiniones sobre cómo puede operar el estatus dentro de las estructuras jerárquicas varían. Por ejemplo, el blog Scarleteen sugiere que "una pareja 'secundaria' no es menos importante, pero puede ser una parte más pequeña de la vida diaria de alguien".

El sitio web Polyamory Today tiene su propia definición del poli jerárquico: "los socios no son iguales entre sí en términos de poder dentro de la relación y cosas como la interconexión y la intensidad de la relación".

Los arreglos no jerárquicos, por otro lado, rechazan un sistema escalonado. En este tipo de configuraciones de relaciones, los socios no se clasifican con términos como principal o secundario. También significa que ninguna persona tiene mayor prioridad o privilegios o "poder de veto" sobre otros socios.

Jerarquía no significa subyugación

Los debates sobre la jerarquía abundan en estos círculos de relaciones no convenionales y, a menudo, suscitan opiniones firmes, como refleja el blog de Ellison.

Si bien Ellison ve el estilo jerárquico como superior, no hay evidencia de que un estilo de poli sea mejor que otro en términos de satisfacción en la relación o seguridad en el apego. Yo diría que los estilos son aceptables siempre que los involucrados estén de acuerdo con el arreglo.

El blog Find Poly afirma que abogar sin competir es una habilidad vital en las relaciones poliamorosas, ya sean jerárquicas o no jerárquicas.

Estudios recientes muestran que la no monogamia consensuada se está volviendo más común, entre los estadounidenses más jóvenes.

Además, para aquellos que no están familiarizados con el poliamor, la publicación de Ellison puede malinterpretarse al combinar el poliamor contemporáneo con formas no consensuadas de no monogamia.