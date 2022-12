Globos de Oro 2023: estas son las nominaciones a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

1 hora

The Banshees of Inisherin , una oscura comedia sobre una amistad rota en el marco de la guerra civil en Irlanda encabeza las nominaciones a los Globos de Oro 2023, que se anunciaron este lunes.

Le sigue de cerca con 6 nominaciones "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once), una innovadora fábula de ciencia ficción que se desarrolla en el multiverso.