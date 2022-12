Qué dice el inédito manuscrito firmado por Darwin que acaba de ser subastado por un precio récord

Defendiendo la evolución

El más caro de Darwin

Ya he recapitulado los principales hechos y consideraciones que me han convencido de manera convincente de que las especies han sido modificadas, durante un largo curso de descenso, a través de la preservación o la selección natural de diferentes variaciones leves favorables. No creo que una teoría falsa pudiera explicar, como al parecer lo explica la teoría de la selección natural, las múltiples clases amplias de hechos que se especifican arriba. No es una objeción válida que la ciencia aún no arroje luces sobre el problema mayor de la esencia o el origen de la vida. ¿Quién puede explicar cuál es la esencia de la atracción de la gravedad? Ahora nadie objeta el seguimiento de los resultados consecuentes a este elemento de atracción; a pesar de que Leibnitz había acusado anteriormente a Newton de introducir "cualidades ocultas y milagros a la filosofía". Charles Darwin.