Qué fue el Segundo Reich, el Estado imperial y semidemocrático que añoran algunos grupos ultra en Alemania

Una nación pujante y con ambiciones

"Tenia un Reichstag (Parlamento) electo democráticamente, por medio del voto de los varones mayores de 25 años. Pero también tenía muchas características no democráticas en el sentido de que el gobierno no estaba formado de acuerdo con la voluntad de la gente, sino que era designado directamente por el emperador y era más o menos independiente del Parlamento", apunta Retallack.

Las sombras del Imperio

"Bismarck sabía que no podía construir un nuevo Estado-nación sin el pueblo, por lo que de mala gana estableció un parlamento (el Reichstag) que sería elegido directamente por sufragio universal masculino", escribió la historiadora anglo-alemana Katja Hoyer, autora del libro Blood and Iron: The Rise and Fall of the German Empire 1871-1918, para un artículo de BBC History Extra en 2021.