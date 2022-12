Mundial | "Y ya lo ve, y ya lo ve, esta es la hinchada, de Bangladesh": Argentina responde al amor del país asiático por su selección

1 hora

Cuando el argentino Dan Lande vio las fotos y los videos de las multitudes en Bangladesh celebrando los goles del equipo comandado por Lionel Messi en Qatar decidió que había llegado el momento de ser recíprocos... lo que no imaginaba entonces es que la situación -como ocurre a veces con las celebraciones y con el amor- se iba a salir de control.

"Yo no usaba Facebook hace años, pero en Bangladesh es muy popular, y estos grupos tienen 300.000, 400.000 seguidores que comparten historias de nuestra selección. Y decidí meterme en estos grupos para ver qué pasaba y, quizás, encontrar algo de material -videos, celebraciones- para compartir en mis redes", le dice a BBC Mundo desde Buenos Aires.

"Eventos bangladeshianos"

Primero se llenó la casilla de Facebook de Dan con mensajes de gente de Bangladesh, después lo agregaron a sus perfiles de Instagram y algunos -él no sabe cómo- hasta consiguieron su número de WhatsApp.

"Me contactó gente de Bangladesh en Argentina. Yo no sabía que había una comunidad activa aquí en el país y los conocí. Son como unos 150. Fuimos a comer un grupito a un restaurante indio y me regalaron una camiseta de cricket de Bangladesh".