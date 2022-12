Henry Cavill no regresará como Superman a la gran pantalla

44 minutos

Henry Cavill no volverá a enfundarse la capa de Superman.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman ", escribió Cavill en su cuenta de Instagram.

"Después de que el estudio me instara a anunciar mi regreso en octubre, antes de su llegada [de Gunn y Safran], esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", agregó el intérprete, quien dijo que no hay resentimientos.