El emotivo mensaje de Jack Sparrow a un niño enfermo terminal que decidió no recibir un nuevo trasplante de corazón

Kori, fanático de "Piratas del Caribe", se sometió a dos trasplantes de corazón fallidos y decidió que no quiere enfrentar la terrible experiencia de un tercero .

Él y su familia, de Derbyshire, Inglaterra, no saben cuánto le queda de vida.

Kori creó recientemente un canal de YouTube, Kraken the Box , que ya tiene más de 160.000 suscriptores, entre ellos Johnny Depp.

La madre de Kori, Pixi, dijo que el mensaje, coordinado a través de la organización benéfica Make A Wish, era "increíble" y había levantado el ánimo de su hijo en un momento devastador para la familia.

Tras conversaciones con su equipo médico y su familia, Kori decidió no someterse a otro trasplante.

Se sometió a un segundo trasplante en enero del año pasado, pero luego de un procedimiento traumático y doloroso, nuevamente su cuerpo no lo aceptó.

"No hay cura"

Tras conversaciones con sus padres y el equipo médico, Kori decidió no seguir adelante con otro trasplante.

"Él siempre ha dicho que si alguna vez necesitaba otro trasplante, es algo por lo que nunca volvería a pasar, así que en el momento en que me dieron la noticia, supe que esto solo iba a ir en una dirección", dijo su madre.

"No hay cura", señaló y explicó que, si bien el primer trasplante no fue fácil, "salió bastante bien". Pero "el segundo fue extremadamente traumático para él".

"No fue solo decisión de él, también contó con el equipo médico, y no se tomó a la ligera, pero él ha tenido un papel importante en esta decisión y entiende lo que va a pasar".

La decisión de Kori ha significado que ahora esté en cuidados paliativos y su familia no sabe cuánto tiempo vivirá.

"Cada comida que le hacemos, no sabemos si será la última. Cada vez que lo llevamos a la cama podría ser la última vez", dijo Pixi.

"Es devastador. He llorado, he orado, me enojé pensando cuál era el punto de que Kori pasara por todo esto solo para fallecer.