Rachel E. Gross: "A muchas mujeres aún les asquea pensar o tocar sus genitales a no ser que estén manteniendo una relación sexual”

37 minutos

La mayoría de ginecólogos con los que me he entrevistado dicen que tienen dificultades para hablar directamente sobre el placer, que su campo está mucho más relacionado con la reproducción, el embarazo y la prevención de enfermedades y que evitan la sexualidad, lo cual es sorprendente.

No sé en otros países, pero en EE.UU. a muchas mujeres aún les asquea pensar o tocar sus genitales a no ser que estén manteniendo una relación sexual, evitan mirarse la vulva con un espejo para hacerse un autoexamen, no quieren examinar su moco cervical para determinar su fertilidad, no quieren usar tampones que no tengan una cuerda.