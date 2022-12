Mundial | "Contra Francia voy con 'mi camello' y en short de baño": las cábalas de los seguidores de la albiceleste en 'Barwargento', el barrio "argentino" de Qatar

19 minutos

El Barwargento está decorado por banderas de Argentina donde no falta el rostro de Messi o Maradona.

En el día de la final, el argentino Guido Peralta seguirá un ritual muy particular, aunque avisa que a lo mejor se le olvida algo porque la lista es larga y detallada.

"En la previa me acerco temprano al asado y cuelgo dos de mis cuatro banderas en el lugar exacto. Voy con la misma remera y cadena, mismo reloj, mismo pantalón, mismas medias y zapatillas ".

Barwargento, el corazón de la hinchada argentina en Qatar

Varios anuncios de reventa ofrecen boletos entre US$4.000 y US$5.000 , algo que muchos no pueden permitirse.

Sacrificios y cábalas por la albiceleste

"Vendí mi moto y, a los pocos días de venir, me dice mi viejo que le operan de la cadera. Le dije que cancelaba todo, pero me pidió que viniera, cumpliera mi sueño y le trajera la copa ", dice Puliafito con la voz casi quebrada de la emoción.

"Tampoco puede faltar mi camiseta de Maradona en su despedida del año 2001, un short de baño sin calzoncillos y los mismos lentes de sol. Y cuando me levanto, sí o sí, tengo que tomarme unos mates solo", continúa Puliafito.

"En mi mochila procuro meter otra bandera y dos camisetas: la titular y la suplente. Siempre me afeito en el día de partido, me depilo y me corto las uñas", añade Peralta.