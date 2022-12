Meghan Markle: la indignación en Reino Unido por una columna del presentador Jeremy Clarkson sobre la esposa del príncipe Harry que fue calificada de "repugnante"

Esta vez ha sido por una columna que firmó en el tabloide británico The Sun el pasado viernes en la que hablaba de lo que siente sobre M eghan Markle , la esposa del príncipe Harry .

En ella afirmó que la "odiaba con cada célula ( at a cellular level ) " e incluso más que a una infame asesina en serie británica y dijo, en una referencia a la serie "Juego de Tronos", que le gustaría verla vapuleada en público.

El locutor de radio James O'Brien, de la cadena LBC, aseguró que las palabras de Clarkson son "completamente repugnantes", mientras que la periodista Leona O'Neill dijo que "comentarios viles como este nunca están bien, no son humor negro ni bromas ".

El ente regulador de la prensa en Reino Unido, Ipso, había recibido hasta este lunes más de 12.000 quejas del público . El diario The Sun eliminó la columna de su sitio web, mientras Clarkson emitió lo que ha sido calificado como "un intento de disculpa".

¿Qué dijo sobre Markle?

En su columna en The Sun, Jeremy Clarkson escribió: "Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que ella [Markle] desfilará desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos".