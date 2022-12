Argentina gana en Qatar: la historia de los 5 penales cobrados a favor de la albiceleste (un récord en un Mundial) y las polémicas que han generado

Y la última de estas citas no solo abrió el marcador en la final, sino que supuso un récord absoluto en los Mundiales.

En esta ocasión, los cinco penaltis sí ayudaron a Argentina a alzarse con el título . Y eso que Francia contó con hasta dos penas máximas en la gran final . Pero no fue suficiente para vencer a la albiceleste.

1 - Argentina vs Arabia Saudita

Una decisión que generó algunas dudas, sobre todo porque Vincic no habría apuntado al punto de penalti si no hubiera sido gracias a la intervención del VAR. El disparo desde los 11 metros lo anotó Leo Messi en el que supuso su primer gol en esta Copa del Mundo. No sirvió, sin embargo, para evitar la derrota frente a Arabia Saudita por 1-2 en lo que significó la primera gran sorpresa del campeonato.