¿Por qué yo tengo más resaca? La respuesta no solo está en los genes

22 minutos

Después de una buena noche de fiesta, es posible que no te sorprendas cuando te despiertes sintiéndote mal a la mañana siguiente. Pero lo que puede sorprenderte es si tus amigos no se encuentran igual. Algunos pueden sentirse peor, otros mejor y algunos (si tienen suerte) pueden no sentir ninguna de las consecuencias negativas en absoluto.