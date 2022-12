4 curiosidades sobre el brindis y cómo lo hacemos en América Latina y España

🎼 Porque la vida es dura , por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.

Pero ¿qué sabemos sobre esta particular manera de celebrar? Y ¿cuáles son las diferentes maneras de brindar en la región?

Aquí te contamos cuatro características sobre este ritual que no falta en cada fiesta de fin de año.

1. Brindamos con alcohol

Brindar sin alcohol en muchas sociedades no se considera brindar.

Incluso en algunos países, como en Argentina, brindar con una bebida que no contenga alcohol puede ser sinónimo de mala suerte . Al igual que brindar con la copa vacía.

2. Excepcionalidad

Supongamos que tenemos la suerte de comer todos los días y de beber a diario. Aun así, no se brinda todos los días .

Es justamente por eso que una de las peculiaridades del brindis es que esa bebida elegida para hacer chocar las copas no suele ser la que se toma cotidianamente.

Estos banquetes eran llamados simposios, que significa "reunión de bebedores". Y consistían en comer y beber, sobre todo, vino puro y no diluido.

En Brasil se brinda también con cerveza , pero el vino está ganando espacios al igual que la c achaza .

3. ¿Por qué brindamos?

En general se brinda por los familiares (los que están y los que ya no), por la amistad, por la salud y por las hazañas del año.

Y en lo particular, "me atrevería a decir que este año en Argentina se va a brindar fuerte por el campeonato de fútbol. No tengo ninguna duda de eso", añade.