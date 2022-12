El "cerebro cuántico", la audaz teoría que puede ayudar a resolver el misterio de cómo surge la conciencia humana

Ambos estudios, publicados en la revista Journal of Physics Communications , indican que nuestros cerebros podrían funcionar como computadoras cuánticas .

Si se confirman los resultados de los investigadores, podrían ayudar a comprender no solo cómo funciona el cerebro, sino qué sucede cuando hay un deterioro cognitivo por la edad o por enfermedades.

Clásico vs cuántico

En la física de lo muy pequeño, la escala cuántica, en cambio, las partículas no tienen ubicaciones fijas, sino una probabilidad de que existan en un lugar y momento determinados .

"La física cuántica suele ser probabilística ya que no podemos nunca saber a ciencia cierta en que se convertirá una cosa en concreto".

¿En que consistió el experimento?

"El experimento es algo que no se había hecho hasta ahora, porque nosotros lo que hicimos fue saturar la señal. Es como si el DJ estuviera poniendo la mejor música todo el rato y siempre tuvieras a las personas mirándole. Es en ese momento que vemos esos efectos".

¿Qué tiene que ver ese entrelazamiento con la conciencia?

"Esto evita las dificultades de encontrar dispositivos de medición para algo de lo que no sabemos nada", explicó Kerskens.

"No podemos medirla directamente, pero medimos los protones".

El científico explicó a BBC Mundo que "la gravedad cuántica es un mundo puramente teórico que todavía no se ha explicado experimentalmente, que quiere unir dos teorías que a priori no son compatibles (la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad). Para ello han creado la figura del graviton, que es algo que no se sabe cómo es pero que sería el puente entre las dos teorías".